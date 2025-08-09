В МВД подтвердили задержание напавших на отделение почты в Москве

По ее словам, задержание пятерых подозреваемых в разбойном нападении на филиал «Почты России» произошло в Серпухове. Волк добавила, что их доставили в территориальный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что утром 8 августа двое неизвестных в масках с предметом, напоминающим пистолет, ограбили отделение почты на улице Медиков в Москве. Позже злоумышленников удалось задержать. По предварительным данным, они похитили примерно 4,8 млн рублей.