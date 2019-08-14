Избитая полицейским на митинге россиянка оказалась в больнице

Она сообщила, что накануне состояние Сосновской не улучшилось, поэтому девушка вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Медики подтвердили повторно факт сотрясения головного мозга. Девушка направлена на амбулаторное лечение.

Ранее на своей странице в Facebook Молоканова писала, что ее подзащитная обращалась в больницу, однако ей так и не выдали больничный лист.

Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тысяч рублей «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве». В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов поддержал инициативу Чикова, объявившего награду за установление личности ударившего девушку в живот силовика.

