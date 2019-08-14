Избитая полицейским на митинге россиянка оказалась в больнице
Участница согласованного митинга 10 августа Дарья Сосновская, которой был нанесен удар в живот полицейским, доставлена в больницу бригадой скорой помощи. Об этом рассказала адвокат пострадавшей Татьяна Молоканова. Об этом информирует ТАСС.
Она сообщила, что накануне состояние Сосновской не улучшилось, поэтому девушка вызвала скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Медики подтвердили повторно факт сотрясения головного мозга. Девушка направлена на амбулаторное лечение.
Ранее на своей странице в Facebook Молоканова писала, что ее подзащитная обращалась в больницу, однако ей так и не выдали больничный лист.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в соцсетях объявил награду в 100 тысяч рублей «за данные о личности ударившего Дарью Сосновскую бойца второго оперативного полка ГУ МВД по Москве». В эфире НСН глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры», адвокат Александр Карабанов поддержал инициативу Чикова, объявившего награду за установление личности ударившего девушку в живот силовика.
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