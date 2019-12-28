В МВД Казахстана раскрыли возможные причины крушения самолета

Техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия – основные причины крушения самолета под Алма-Атой, которые назвал министр МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

По словам министра, в настоящее время идет проверка работы всех наземных и авиационных служб, ведут опросы сотрудников и пассажиров рейса. Назначен ряд экспертиз о состоянии разбившегося самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, отмечает Газета.ru.