В МВД Казахстана раскрыли возможные причины крушения самолета
Техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия – основные причины крушения самолета под Алма-Атой, которые назвал министр МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.
По словам министра, в настоящее время идет проверка работы всех наземных и авиационных служб, ведут опросы сотрудников и пассажиров рейса. Назначен ряд экспертиз о состоянии разбившегося самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, отмечает Газета.ru.
Планируется, что черный ящик с рухнувшей авиамашины 29 декабря передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву.
Напомним, самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек, 49 пострадали. Всего на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
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