В МВД Казахстана раскрыли возможные причины крушения самолета

28 декабря 201910:24

Техническая неисправность, ошибка пилотирования и неблагоприятные метеоусловия – основные причины крушения самолета под Алма-Атой, которые назвал министр МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы ведомства.

По словам министра, в настоящее время идет проверка работы всех наземных и авиационных служб, ведут опросы сотрудников и пассажиров рейса. Назначен ряд экспертиз о состоянии разбившегося самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, отмечает Газета.ru.

Опубликована запись переговоров с пилотом самолета, разбившегося в Алма-Ате

Планируется, что черный ящик с рухнувшей авиамашины 29 декабря передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву.

Напомним, самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air упал сразу после взлёта из аэропорта Алма-Аты. По последним данным, погибли 12 человек, 49 пострадали. Всего на борту находились 95 пассажиров и 5 членов экипажа.

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ФОТО: РИА Новости//Тимур Батыршин
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