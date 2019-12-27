Опубликована запись переговоров с пилотом самолета, разбившегося в Алма-Ате
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевший крушение в Алама-Ате, готовился ко взлету в штатном режиме, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на аудиозапись переговоров между диспетчерами и пилотом.
Отмечается, что диспетчеры разрешили самолету вырулить на взлетно-посадочную полосу, а потом взлететь. Пилот попрощался, пожелав хорошего дня.
«Доброго пути!» - ответили с вышки. После этого диспетчер несколько раз запросил взлетевший борт, но ответа не последовало. Диспетчер сразу предупредил следующий борт: «Astana-671, мы не знаем, где находится Fokker-100».
Самолет авиаперевозчика Bek Air почти с сотней людей на борту разбился сразу после взлета при попытке набрать высоту. Лайнер врезался в двухэтажное строение. По данным МВД Казахстана, погибли 12 человек, пострадали почти 50. СМИ сообщали, что командир борта погиб. В числе жертв авиакатастрофы - председатель совета генералов Рустем Хайдаров и журналистка, выпускающий редактор Informburo.kz Дана Круглова.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Кремле развеяли слухи о «теракте» в Магнитогорске
- Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
- Опубликована запись переговоров с пилотом самолета, разбившегося в Алма-Ате
- Глава РУСАДА уведомил WADA о несогласии с отстранением России
- Авиакатастрофа Fokker-100 стала второй с этим самолетом в Казахстане