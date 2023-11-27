В музее-аквариуме Севастополя из-за урагана погибли более 500 животных
В Севастопольском аквариуме из-за обрушившегося на Крым урагана затопило зал, погибли более 500 морских животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Нанесен серьезный ущерб четырем научным лабораториям, самое большое количество жертв приходится на третий зал, уточнил он.
РИА Новости со ссылкой на аквариум сообщает, что штормовые волны попали в музей через вентиляцию на крыше.
Севастопольский морской Аквариум-музей - один из старейших европейских аквариумов, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году. Расположенв историческом здании на первой береговой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru