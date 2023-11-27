В музее-аквариуме Севастополя из-за урагана погибли более 500 животных

В Севастопольском аквариуме из-за обрушившегося на Крым урагана затопило зал, погибли более 500 морских животных. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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Нанесен серьезный ущерб четырем научным лабораториям, самое большое количество жертв приходится на третий зал, уточнил он.

РИА Новости со ссылкой на аквариум сообщает, что штормовые волны попали в музей через вентиляцию на крыше.

Севастопольский морской Аквариум-музей - один из старейших европейских аквариумов, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году. Расположенв историческом здании на первой береговой линии, у кромки Севастопольской бухты, на Приморском бульваре.

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ФОТО: соцсети
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