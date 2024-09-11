Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника

Кандидаты в президенты США обсудили Украину и «поддержку» своих кандидатур со стороны Владимира Путина СМИ: Сотрудник ГУ МВД по Санкт-Петербургу подозревается в причастности к крупному мошенничеству Взрыв не понятного происхождения произошел в одном из районов Екатеринбурга В Дрездене в реку Эльба упал участок моста с пешеходной зоной и трамвайными путями