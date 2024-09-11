Минобороны: ПВО уничтожила четыре украинских беспилотника
11 сентября 202407:32
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА», — отметили в министерстве.
Так, два дрона сбили над территорией Орловской области, по одному БПЛА – над Белгородской и Курской областями.
Ночью 10 сентября силы ПВО уничтожили над территорией России 144 украинских беспилотника, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru