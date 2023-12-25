В Мурманске произошел пожар на атомном контейнеровозе «Севморпуть»
Возгорание произошло на атомном контейнеровозе «Севморпуть» в Мурманске, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Мурманской области.
«Поступило сообщение о происшествии на территории причала ФГУП "Атомфлот" ... Произошло возгорание в одной из кают на лихтеровозе "Севморпуть" на предварительной площади 30 кв. м», — указали в ведомстве.
Возгоранию присвоили ранг «1-БИС», отмечает телеканал «360».
Угрозы распространения огня не было, пишет «Свободная пресса». Позже пожар ликвидировали.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отдел коммуникаций «Атомфлота», огонь оперативно потушили, угрозы реакторной установке и системам жизнеобеспечения контейнеровоза не было.
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