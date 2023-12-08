В Керчи произошел пожар на газопроводе
Возгорание газопровода произошло в Керчи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Как отмечает Telegram-канал «Мы.Керчь.РФ», в районе «Промбазы» загорелась газовая труба. Огонь повредил линию электропередач, пишет Ura.ru. Из-за возгорания временно приостановили работу Восточной котельной, отмечает «Свободная пресса».
По данным РИА Новости, ЧП произошло на газопроводе среднего давления на улице генерала Петрова, огонь ликвидировали около 6 часов утра. Из-за пожара от газоснабжения были отключены около 30 тысяч человек.
Причины инцидента устанавливаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru