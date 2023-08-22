Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли», — отметил источник.
По данным агентства, операция по поиску тел после незаконной экскурсии завершилась.
Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель четырех человек и заявил о трех причастных к организации незаконного путешествия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Генерального директора компании-организатора экскурсии ООО «Спутник» Александра Кима задержали.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рома «Зверь» выступил в Донбассе
- Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими
- «Москвич» откроет дилерские центры в 12 российских городах
- Балицкий заявил, что ВСУ потеряли 1,5 тысячи человек за десять дней
- Глава Еврокомиссии пообещала продолжать оказывать помощь Украине
- Ниинисте допустил переговоры между Москвой и Киевом в 2025 году на площадке ОБСЕ
- Главный тренер «Оренбурга» Ярошик покинул клуб
- Глава банка БРИКС объяснила приостановку операций в России санкциями
- Рэпер Моргенштерн признался, что скучает по России
- Главу компании-организатора подземной экскурсии по Москве задержали
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru