Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими

«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли», — отметил источник.

По данным агентства, операция по поиску тел после незаконной экскурсии завершилась.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель четырех человек и заявил о трех причастных к организации незаконного путешествия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Генерального директора компании-организатора экскурсии ООО «Спутник» Александра Кима задержали.

