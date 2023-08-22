Всех участников незаконной подземной экскурсии по Москве нашли погибшими

Все восемь участников незаконной экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки в Москве обнаружены погибшими. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«Сейчас все восемь участников экскурсии обнаружены. Они погибли», — отметил источник.

По данным агентства, операция по поиску тел после незаконной экскурсии завершилась.

Ранее Следственный комитет РФ подтвердил гибель четырех человек и заявил о трех причастных к организации незаконного путешествия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Генерального директора компании-организатора экскурсии ООО «Спутник» Александра Кима задержали.

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ФОТО: РИА Новости
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