В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике

По данным ведомстве, женщине сделали круговую подтяжку лица. Управление Росздравнадзора по Москве выясняет обстоятельства гибели.

В столичной прокуратуре заявили, что речь идет о 56-летней женщине. Операция прошла 15 февраля. На следующий день она скончалась.

В декабре прошлого года трехлетний ребенок умер после лечения зубов в одной из клиник Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».

