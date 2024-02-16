В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике

Жительница Москвы скончалась после пластической операции в одной из частных клиник, сообщил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.

Российский хоккеист Венедикт Осипов умер в возрасте 17 лет

По данным ведомстве, женщине сделали круговую подтяжку лица. Управление Росздравнадзора по Москве выясняет обстоятельства гибели.

В столичной прокуратуре заявили, что речь идет о 56-летней женщине. Операция прошла 15 февраля. На следующий день она скончалась.

В декабре прошлого года трехлетний ребенок умер после лечения зубов в одной из клиник Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрокуратураОперацияМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры