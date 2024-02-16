В Москве женщина умерла после пластической операции в частной клинике
Жительница Москвы скончалась после пластической операции в одной из частных клиник, сообщил Росздравнадзор в своем Telegram-канале.
По данным ведомстве, женщине сделали круговую подтяжку лица. Управление Росздравнадзора по Москве выясняет обстоятельства гибели.
В столичной прокуратуре заявили, что речь идет о 56-летней женщине. Операция прошла 15 февраля. На следующий день она скончалась.
В декабре прошлого года трехлетний ребенок умер после лечения зубов в одной из клиник Рязанской области. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru