Российский хоккеист Венедикт Осипов умер в возрасте 17 лет
Игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов скончался во время тренировки, заявила пресс-служба лиги.
Хоккеисту было 17 лет. НМХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.
В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) уточнили, что причиной смерти нападающего стала остановка сердца.
В текущем сезоне Осипов выходил на лед 34 раза. Форвард забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что игрок любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча с «Фаворитом» в Москве. 61-летний мужчина умер от остановки сердца, отмечает «Радиоточка НСН».
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