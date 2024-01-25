Российский хоккеист Венедикт Осипов умер в возрасте 17 лет

Игрок клуба Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) «Эконива-Бобров» Венедикт Осипов скончался во время тренировки, заявила пресс-служба лиги.

Умер олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года Анатолий Поливода

Хоккеисту было 17 лет. НМХЛ выразила соболезнования родным и близким спортсмена.

В пресс-службе Федерации хоккея России (ФХР) уточнили, что причиной смерти нападающего стала остановка сердца.

В текущем сезоне Осипов выходил на лед 34 раза. Форвард забросил семь шайб и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок любительского хоккейного клуба «Армата» Михаил Янчишин скончался во время матча с «Фаворитом» в Москве. 61-летний мужчина умер от остановки сердца, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпортСердцеХоккей

Горячие новости

Все новости

партнеры