В Москве затопило квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой

По словам теледивы, в ее жилплощади прорвало батарею. Знаменитость пожаловалась, что из-за этого паркет встал дыбом, а ковры плавают в воде.

Кудрявцева уточнила, что известие о происшествии застало ее во время отпуска.

Ранее потоп произошел в петербургской квартире телеведущего Андрея Урганта. Артист неоднократно жаловался на протекающий потолок.

По данным газеты «Московский комсомолец», выступление Кудрявцевой с композицией «Дамы за 30» на «Песне года» убрали из эфира, отмечает «Радиоточка НСН».

