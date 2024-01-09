В Москве затопило квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о потопе в своей московской квартире. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
По словам теледивы, в ее жилплощади прорвало батарею. Знаменитость пожаловалась, что из-за этого паркет встал дыбом, а ковры плавают в воде.
Кудрявцева уточнила, что известие о происшествии застало ее во время отпуска.
Ранее потоп произошел в петербургской квартире телеведущего Андрея Урганта. Артист неоднократно жаловался на протекающий потолок.
По данным газеты «Московский комсомолец», выступление Кудрявцевой с композицией «Дамы за 30» на «Песне года» убрали из эфира, отмечает «Радиоточка НСН».
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