Кудрявцева осудила реакцию иноагентов на «голую вечеринку»

Реакция некоторых иноагентов «голую вечеринку» блогерши Насти Ивлеевой,на вызывает недоумение, заявила телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале.

«Вот эта вот ваша радость в стиле "у соседа сдохла корова - пустячок, а приятно" - она говорит о вас», - высказалась Кудрявцева.

Она также добавила, что иноагенты никому не нужны за пределами России и посоветовала каждому следить исключительно за личным успехом.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что осуждение, с которым столкнулись участники вечеринки, дает им шанс стать лучше через работу над собой, сообщает «Радиоточка НСН».

