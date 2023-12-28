Кудрявцева осудила реакцию иноагентов на «голую вечеринку»
Реакция некоторых иноагентов «голую вечеринку» блогерши Насти Ивлеевой,на вызывает недоумение, заявила телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале.
«Вот эта вот ваша радость в стиле "у соседа сдохла корова - пустячок, а приятно" - она говорит о вас», - высказалась Кудрявцева.
Она также добавила, что иноагенты никому не нужны за пределами России и посоветовала каждому следить исключительно за личным успехом.
Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова предположила, что осуждение, с которым столкнулись участники вечеринки, дает им шанс стать лучше через работу над собой, сообщает «Радиоточка НСН».
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