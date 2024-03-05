В Москве загорелся грузовик «Почты России»

В Москве на Третьем транспортном кольце загорелся грузовой автомобиль «Почты России», пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Дети погибли в запертом доме при пожаре на Алтае

Возгорание произошло в районе Лефортовского тоннеля. Пострадавших нет.

Огонь объял кабину фуры. Информации о том, пострадала ли корреспонденция, нет. Спасатели ликвидировали возгорание.

Накануне пожар произошел в частном доме в дагестанском поселке Зеленый Бугор. Жертвами возгорания стали дети 2019, 2020 и 2022 годов рождения, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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