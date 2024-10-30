Москвичи выбрали имя Лаки для дельфиненка из «Москвариума»

Жители Москвы в проекте «Активный гражданин» выбрали имя дельфиненку- детенышу черноморской афалины из центра океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В голосовании участвовали более 290 тысяч горожан.

«Малыша назовут Лаки — в переводе с английского это означает "счастливчик". Этот вариант выбрали 34 процента участников», — указано в сообщении.

Дельфиненок появился на свет в июле. Как отметила глава ветеринарной службы «Москвариума» Ирина Суворова, Лаки быстро развивается, активно растет и хорошо прибавляет в весе. Развитие дельфиненка проходит в пределах биологических норм для его возраста. Малыш проявляет интерес к окружающему миру, общается с другими обитателями «Москвариума» и взаимодействует с тренерами.

В августе прошлого года в центре океанографии и морской биологии родился дельфиненок Локи, напоминает RT.

