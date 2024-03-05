Дети погибли в запертом доме при пожаре на Алтае

В селе Турочак Алтайского края двое детей погибли в пожаре в частном доме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на спасателей.

При пожаре в квартире на востоке Москвы пострадали три человека

Родители оставили дочь-подростка с годовалым братом, заперев дом, и уехали в магазин.

Когда пожарные попали внутрь, дети были без чувств. Площадь возгорания в постройке достигла 120 квадратных метров.

Ранее в Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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