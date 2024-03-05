Дети погибли в запертом доме при пожаре на Алтае
5 марта 202400:01
В селе Турочак Алтайского края двое детей погибли в пожаре в частном доме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на спасателей.
Родители оставили дочь-подростка с годовалым братом, заперев дом, и уехали в магазин.
Когда пожарные попали внутрь, дети были без чувств. Площадь возгорания в постройке достигла 120 квадратных метров.
Ранее в Дагестане при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru