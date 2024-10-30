Росрыболовство: Вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году
Вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году, составив 1891,3 тонны, следует из данных Приморского территориального управления Росрыболовства.
Отмечается, что эффективность рыбоохранных мероприятий за путину выросла на 96%, а в процессе вылова активную роль играли представители коренных и малочисленных народов севера.
В целом вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тысяч тонн лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году».
Российского вылова рыбы хватает для удовлетворения спроса, цены на продукцию будут расти не из-за дефицита, а из-за миллиардных долгов рыбаков, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает проблему наркомании «очень серьезной»
- Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух миллионов рублей
- В России 60 избирательных участков назвали в честь погибших бойцов СВО
- В «Можайском кондитерском доме» назвали фейком кадры с антисанитарией на предприятии
- В Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников
- Минобороны: ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
- «Концентрат чтеца и актера»: Горевой о перевоплощениях для съемок игрового кино
- В Белгородской области из-за атаки ВСУ получили ранения четыре человека
- Самолёт Москва – Анталья вернулся в Шереметьево из-за неисправности
- Соцфонд: Ежемесячную денежную выплату получают более 15 млн человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru