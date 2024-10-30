Росрыболовство: Вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году

Вылов лососевых рыб в Приморье вырос в 2,6 раза в 2024 году, составив 1891,3 тонны, следует из данных Приморского территориального управления Росрыболовства.

Отмечается, что эффективность рыбоохранных мероприятий за путину выросла на 96%, а в процессе вылова активную роль играли представители коренных и малочисленных народов севера.

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В целом вылов тихоокеанских лососей в 2024 году может стать рекордно низким за последние 20 лет. В сентябре на Дальнем Востоке подходит к концу лососевая путина — сезон активной добычи горбуши, кеты, нерки и других видов тихоокеанских лососей. По прогнозам, которые озвучивал глава Росрыболовства Илья Шестаков, результат этого года составит 250-260 тысяч тонн лососевых — «в два раза меньше, чем в прошлом году».

Российского вылова рыбы хватает для удовлетворения спроса, цены на продукцию будут расти не из-за дефицита, а из-за миллиардных долгов рыбаков, рассказал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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