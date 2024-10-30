Умерла актриса из фильма «Тутси» Тери Гарр

Актриса и певица Тери Гарр умерла в США на 89-м году жизни. Об этом пишет портал Variety.

Отмечается, что артистка скончалась в Лос-Анджелесе. Гарр на протяжении долгого времени боролась с рассеянным склерозом.

Тери Гарр родилась в штате Огайо в 1944 году, актриса начала кинокарьеру в 1963-м и всего сыграла в более чем 130 сериалах и фильмах. В частности, актриса снималась в проектах «Звездный путь», «Разговор», «Молодой Франкенштейн», «От всего сердца», «Тупой и ещё тупее», «Друзья», «Скорая помощь». В 1982 году Тери Гарр сыграла в комедии «Тутси» и была номинирована на кинопремию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

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