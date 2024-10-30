Опрос: 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства
Около 45% россиян сталкивались с абьюзом со стороны начальства, следует из опроса SuperJob.
Россияне считают проявлениям абьюза нарушения трудового законодательства, включая сверхурочную работу, работу в выходные и праздники, а также выполнение обязанностей, которые работник делать не должен.
При этом 14% россиян признались, что им приходилось выслушивать оскорбления, а 13% сталкивались с публичной критикой, что также отнесено к проявлению абьюза.
Ранее в Британии девушка подала иск на начальника за то, что он с ней не здоровался. Судья постановил, что игнорированием приветствия начальник нарушил закон о трудоустройстве, и теперь компания должна выплатить сотруднице компенсацию.
Работник может требовать компенсацию через суд, если начальник всячески мешал ему выполнить поставленную задачу, заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян «Радиоточке НСН». По его словам, конфликты из-за проблем с коммуникациями – это вторая по значимости причина увольнения в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru