В МИД пообещали отреагировать на задержание российских журналистов в США
Россия отреагирует на задержание журналистов из РФ в аэропорту в США. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Как отметила дипломат в эфире радио Sputnik, сотрудников СМИ задержали в ночь на 29 октября. Журналисты прибыли в США в соответствии с выданными документами, чтобы работать во время президентских выборов. У задержанных были необходимые визы и разрешения, они прошли все процедуры, однако сотрудников СМИ задержали и допрашивали в аэропорту. Позже одному из них, оператору, отказали в пересечении границы и аннулировали визу по административным причинам.
«Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила... российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ», - поделилась Захарова.
Позже МИД опубликовал комментарий дипломата о случившемся, в котором представитель ведомства назвала инцидент «очередным грубым нарушением Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ». Захарова подчеркнула, что Россия отреагирует надлежащим образом на «произвол американских властей».
Ранее Мария Захарова заявила, что власти Финляндии не уведомляли РФ о наложении ограничений на ряд объектов недвижимости, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru