Ефимов: По программе КРТ построят 17 медобъектов вблизи транспортных хабов

По 12 проектам комплексного развития территорий возле станций БКЛ, МЦК и МЦД появятся 17 объектов здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Инвесторы и операторы КРТ приступили к реализации 79 проектов комплексного развития территорий вблизи крупных транспортных хабов. Из них в 12 запланировано строительство 17 медицинских объектов общей площадью около 97 тысяч квадратных метров», — отметил вице-мэр.



Новые объекты построят в районах Южное Тушино, Щукино, Чертаново Южное, Тропарево-Никулино, Солнцево, Печатники, Перово, Лефортово, Кунцево, Коптево, Западное Дегунино и Беговой.



В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, взрослая и детская поликлиники появятся на месте промзоны «Серп и Молот» в Лефортове, а детско-взрослую поликлинику площадью 15 тысяч «квадратов» на 750 посещений в смену построят на территории бывшего завода «МиГ» (Беговой район).



По словам столичного мэра Сергея Собянина, более 80% проектов КРТ будут реализованы поблизости от крупных транспортных объектов.



Всего в Москве по поручению Собянина сейчас реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

