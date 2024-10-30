СМИ: Шнурова и Инстасамку пригласили выступить за 60 млн рублей
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и новая вокалистка коллектива Инстасамка (Дарья Зотеева) получили первый заказ на корпоратив после новостей о начале их сотрудничества, сообщил Telegram-канал «Mash».
Согласно данным, дуэт артистов может стать самым высокооплачиваемым, поскольку им готовы заплатить за выступление 60 миллионов рублей. Указывается, что эту сумму Шнуров и Зотеева разделят пополам.
Сообщается, что на мероприятии звезды презентуют совместный альбом. Также они готовы исполнить сольные композиции, однако это необходимо обговаривать отдельно, подчеркнул канал. При этом артисты не отказываются от фотосессии с гостями, сейчас музыканты еще ведут переговоры с заказчиками.
Ранее группа «Ленинград» объявила дату выхода нового альбома. Релиз, который станет первой полноценной студийной работой коллектива за шесть лет, выйдет 8 ноября. Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс в интервью НСН отмечала, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Терапевт предостерег от обильного питья при ревматизме, онкологии и подагре
- Глава СПЧ Фадеев: В России сегодня нет политических репрессий
- Путин сменил посла России в Бангладеш
- Песков: Дискуссии об ограничении продажи алкоголя в России не ведется
- ВЦИОМ: Каждый второй россиянин считает проблему наркомании «очень серьезной»
- Уехавшим на работу в новые регионы учителям увеличат выплату до двух миллионов рублей
- В России 60 избирательных участков назвали в честь погибших бойцов СВО
- В «Можайском кондитерском доме» назвали фейком кадры с антисанитарией на предприятии
- В Третьяковке открылась выставка к 155-летию Товарищества передвижников
- Минобороны: ВС России освободили Кругляковку в Харьковской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru