СМИ: Шнурова и Инстасамку пригласили выступить за 60 млн рублей

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров и новая вокалистка коллектива Инстасамка (Дарья Зотеева) получили первый заказ на корпоратив после новостей о начале их сотрудничества, сообщил Telegram-канал «Mash».

Согласно данным, дуэт артистов может стать самым высокооплачиваемым, поскольку им готовы заплатить за выступление 60 миллионов рублей. Указывается, что эту сумму Шнуров и Зотеева разделят пополам.

Дворцов заявил, что сотрудничество Инстасамки и «Ленинграда» будет недолгим

Сообщается, что на мероприятии звезды презентуют совместный альбом. Также они готовы исполнить сольные композиции, однако это необходимо обговаривать отдельно, подчеркнул канал. При этом артисты не отказываются от фотосессии с гостями, сейчас музыканты еще ведут переговоры с заказчиками.

Ранее группа «Ленинград» объявила дату выхода нового альбома. Релиз, который станет первой полноценной студийной работой коллектива за шесть лет, выйдет 8 ноября. Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс в интервью НСН отмечала, что Сергей Шнуров сейчас больше нуждается в сотрудничестве с Инстасамкой, чем сама рэперша, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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