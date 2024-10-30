Более 60 мигрантов выдворят за пределы России после рейда в Химках

По итогам рейда, проведенного сотрудниками Росгвардии и УМВД РФ по городскому округу Химки, в местах массового проживания иностранцев и их работы, было выявлено 62 нарушителя административного законодательства РФ. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, 48 протоколов было составлено за нарушение режима пребывания в стране, ещё 14 - за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ.

Петрова подчеркнула, что на всех правонарушителей был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.

Ранее в ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ХимкиРейдИностранцыТрудовые Мигранты

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