Более 60 мигрантов выдворят за пределы России после рейда в Химках
По итогам рейда, проведенного сотрудниками Росгвардии и УМВД РФ по городскому округу Химки, в местах массового проживания иностранцев и их работы, было выявлено 62 нарушителя административного законодательства РФ. Об этом рассказала начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова, сообщает РИА Новости.
По её словам, 48 протоколов было составлено за нарушение режима пребывания в стране, ещё 14 - за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории РФ.
Петрова подчеркнула, что на всех правонарушителей был наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации.
Ранее в ходе рейда против незаконной миграции в Москве выявили больше 6 тысяч нарушений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru