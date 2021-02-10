В Москве задержаны последователи «Свидетелей Иеговы»

Ряд организаторов и участников запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ) задержаны в Москве. Об этом проинформировала пресс-служба столичного СУ СК.

По версии следствия, работа представителей движения проводилась с осени 2017 года на севере российской столицы. Конспиративные сборы последователей происходили в квартире в доме на улице Дыбенко.

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На данный момент СК возбудил дело об экстремизме, проходят обыски по месту проживания участников «Свидетелей Иеговы», передает RT.

В декабре прошлого года сообщалось, что глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии общего режима.


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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный КомитетСвидетели Иеговы
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