Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии
Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 66-летнего руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) к 6 годам колонии общего режима.
Об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.
Мужчина признан виновным по статье об «организации деятельности экстремистской организации», передает «Интерфакс».
Установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире организовывал религиозные собрания. На них он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, занимался распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.
Ранее СК показал обыски у «Свидетелей Иеговы» в Орловской области, сообщает телеканал «360».
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, почему в России запрещают и преследуют «Свидетелей Иеговы».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии
- СМИ: Полиция Москвы начала проверку после заявления депутата Госдумы Поклонской
- Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса
- Мэр Харькова умер от коронавируса
- Восемь граждан РФ задержаны в Испании по делу об отмывании денег русской мафии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru