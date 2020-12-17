Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил 66-летнего руководителя местной организации «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) к 6 годам колонии общего режима.

Об этом сообщило Следственное управление СКР по региону.

«Стучать органам». Кураев оценил миссионерскую деятельность РПЦ

Мужчина признан виновным по статье об «организации деятельности экстремистской организации», передает «Интерфакс».

Установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире организовывал религиозные собрания. На них он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, занимался распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.

Ранее СК показал обыски у «Свидетелей Иеговы» в Орловской области, сообщает телеканал «360».

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, почему в России запрещают и преследуют «Свидетелей Иеговы».


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НовосибирскСудСвидетели Иеговы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры