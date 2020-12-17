Глава новосибирской организации «Свидетелей Иеговы» приговорен к 6 годам колонии

Мужчина признан виновным по статье об «организации деятельности экстремистской организации», передает «Интерфакс».

Установлено, что с июля 2017 по сентябрь 2018 года осужденный в своей квартире организовывал религиозные собрания. На них он руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, занимался распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов.

Ранее СК показал обыски у «Свидетелей Иеговы» в Орловской области, сообщает телеканал «360».

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН рассказал, почему в России запрещают и преследуют «Свидетелей Иеговы».



