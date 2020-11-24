«Стучать органам». Кураев оценил миссионерскую деятельность РПЦ
Запрещенный в служении протодиакон в беседе с НСН рассказал, почему в России запрещают и преследуют «Свидетелей Иеговы».
Следственный комитет задержал в Москве нескольких организаторов и участников запрещённой в России секты «Свидетели Иеговы». Заведено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с НСН напомнил, что в последний раз «Свидетели Иеговы» были запрещены в Третьем Рейхе.
«В этой ситуации с сектой «Свидетелей Иеговы» более опасны не сами они, а охотничий раж у наших депутатов и следственных органов. Попытка всюду выискивать врагов и агентов, все запрещать, вплоть до репетиторства и просто встреч, когда люди делятся знаниями друг с другом, это из последних инициатив, чтобы поставить под контроль образовательную деятельность. В данном случае я просто напомню, что "Свидетели Иеговы" запрещались в последний раз в нацистской Германии, а члены организации прошли через нацистские и советские лагеря за свой пацифизм. Обвинять эти людей в экстремизме – это надо иметь очень извращенное представление об этике и о праве. Я не симпатизирую богословию "Свидетелей Иеговы", стилю их жизни и так далее, но это та проблема, которая должна решаться путем просвещения, научного и христианско-богословского, но не путем арестов», - сказал Кураев.
Запрещенный в служении протодиакон рассказал, что миссионерская работа в самой Русской православной церкви организована в начале 1990-х годов с упором на сотрудничество с правоохранительными органами, что сильно снижает ее эффективность.
«К сожалению, с 1990-х годов официальные руководители православной миссии увлеклись дружбой с полицией. Не случайно зампредседателя Синодального миссионерского отдела нашей церкви – это полковник МВД в отставке. Поэтому в представлении главной нашей миссионерской структуры главное – это стучать органам, где какие секты действуют, давать наводку. Вместо накопления аргументов богословских и просто аргументов добрых дел пошла мода на то, чтобы дружить с силовиками, получать их медальки, вместе с ними отмечать праздники и прочее, а вот просветительская деятельность, к сожалению, не очень хорошо развивалась», - отметил Кураев.
Президент «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александр Дворкин в беседе с НСН ранее рассказал, что организация «Свидетели Иеговы» своей деятельностью угрожала жизням людей, правда, не посторонним, а самим членам секты.
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