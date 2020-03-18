В Москве задержаны нападавшие на автосалон и испортившие восемь машин

Правоохранительные органы задержали шестерых мужчин, напавших на автосалон на юго-востоке Москвы. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники ночью подъехали к автосалону, произвели несколько выстрелов в сторону здания и скрылись, передает RT.

Через несколько дней они вернулись на это же место и спалили две машины на территории дилерского центра. Еще через неделю группа снова обстреляла автосалон, а также повредила восемь легковых автомобилей, сообщает «Газета.ру».

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Волк отметила, что все шестеро задержанных ранее были судимы. Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном уничтожении или повреждении имущества и хулиганство, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что женщина 8 марта убила охранника в московской школе. По некоторым данным, охранник сам пригласил женщину в здание школы, там они распивали спиртные напитки, после чего между парой вспыхнула ссора.



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Фото: mvdmedia.ru/Дмитрий Лыков
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