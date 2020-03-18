В Москве задержаны нападавшие на автосалон и испортившие восемь машин

Правоохранительные органы задержали шестерых мужчин, напавших на автосалон на юго-востоке Москвы. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники ночью подъехали к автосалону, произвели несколько выстрелов в сторону здания и скрылись, передает RT.

Через несколько дней они вернулись на это же место и спалили две машины на территории дилерского центра. Еще через неделю группа снова обстреляла автосалон, а также повредила восемь легковых автомобилей, сообщает «Газета.ру».