Женщина 8 марта убила охранника в московской школе

В Москве задержана женщина, которая подозревается в убийстве охранника одной из столичных школ, при этом преступление произошло в стенах учебного заведения.

Отмечается, что мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений. По некоторым данным, охранник сам пригласил женщину в здание школы, сообщает сообщает «Вечерняя Москва».

Там парочка распивала алкоголь, в процессе посиделок между ними вспыхнула ссора.

В свою очередь АГН Москва уточняет, что подозреваемая набросилась на мужчину из-за ревности. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

