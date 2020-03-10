Женщина 8 марта убила охранника в московской школе
В Москве задержана женщина, которая подозревается в убийстве охранника одной из столичных школ, при этом преступление произошло в стенах учебного заведения.
Отмечается, что мужчина скончался в результате нескольких ножевых ранений. По некоторым данным, охранник сам пригласил женщину в здание школы, сообщает сообщает «Вечерняя Москва».
Там парочка распивала алкоголь, в процессе посиделок между ними вспыхнула ссора.
В свою очередь АГН Москва уточняет, что подозреваемая набросилась на мужчину из-за ревности. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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