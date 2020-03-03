В Забайкалье подросток застрелил отца в ходе ссоры

Трагедия разыгралась в многодетной семье, проживающей в селе Ломы. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Между тем в защиту подростка уже собирают подписи в интернете. Знакомые с семьей настаивают на том, что юноша расправился со своим отцом вынужденно: мужчина якобы часто выпивал и поднимал руку на домочадцев. Кроме того, ранее он был судим за убийство первой жены сообщает «ФедералПресс».

В свою очередь детский омбсудмен по Забайкальскому краю заявил телеканалу «360», что семья, в которой рос подросток, считалась благополучной.

«Произошел выстрел. Пока не известно, что произошло. То ли он играл с ружьем, то ли несчастный случай. Пока расследование идет», - сказал Иван Катанаев.

Против подростка возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В настоящий момент он находится в следственном изоляторе.

