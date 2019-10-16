В Москве задержана учительница, заподозренная в избиении ученика
Педагога, заподозренную в избиении ученика, задержала полиция в Москве, сообщила пресс-служба МВД. Расследование обстоятельств началось по заявлению матери 11-летнего школьника.
По ее словам, учительница была замечена в «жестоком обращении и противоправных действиях» в адрес ученика.
Как отмечает сайт «Подмосковье Сегодня», 41-летнюю преподавательницу задержали по месту жительства.
Она стала фигуранткой уголовного дела, однако до начал суда отпущена под подписку о невыезде. При этом более подробные детали случившегося не приводятся.
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