СМИ: Иран атаковал НПЗ в Хайфе

Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, сообщает Сlash Report.

Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана

На предприятии начался сильный пожар. Отмечается, что завод успешно поражен. Информации о пострадавших нет.

Ранее Израиль атаковал газовое месторождение «Южный Парс» на юге Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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