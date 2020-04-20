В Москве задержали нарушившего карантин водителя с коронавирусом

Столичный оперштаб сообщил о задержании нарушившего карантин водителя с подтвержденным тестом на коронавирус.

Эксперт назвал бессимптомное течение COVID-19 признаком коллективного иммунитета

«Ещё одного водителя, нарушившего официальный карантин, остановили на улице Алабяна. У водителя подтверждён коронавирус», - говорится в сообщении оперштаба в телеграм.

Отмечается, что водитель был доставлен в больницу, а его автомобиль эвакуирован. В оперштабе подчеркнули, что подобные нарушения карантина являются вопиющей безответственностью.

Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 2026 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в столице составляет 26 350 человек.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:КоронавирусКарантин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры