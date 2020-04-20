В Москве задержали нарушившего карантин водителя с коронавирусом
Столичный оперштаб сообщил о задержании нарушившего карантин водителя с подтвержденным тестом на коронавирус.
«Ещё одного водителя, нарушившего официальный карантин, остановили на улице Алабяна. У водителя подтверждён коронавирус», - говорится в сообщении оперштаба в телеграм.
Отмечается, что водитель был доставлен в больницу, а его автомобиль эвакуирован. В оперштабе подчеркнули, что подобные нарушения карантина являются вопиющей безответственностью.
Напомним, за минувшие сутки в Москве выявили 2026 новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в столице составляет 26 350 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru