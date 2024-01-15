В Москве задержали мошенников, похитивших детское питание на 100 млн рублей
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании мошенников, похитивших у крупной торговой сети в Москве детское питание, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, для мошенничества использовались подарочные карты ритейлера. Сотрудница головного офиса крупной торговой сети активировала их и увеличивала баланс, без внесения денежных средств. Сообщники женщины оплачивали с помощью этих карт смесь для детского питания, а затем реализовывали её по своим каналам.
Волк отметила, что нанесённый компании ущерб составил более 100 млн рублей. В настоящее время возбуждено уголовное дело, мошенники находятся под подпиской о невыезде.
Ранее в МВД предупредили, что мошенники с помощью искусственного интеллекта стали генерировать голосовые сообщения владельцев аккаунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru