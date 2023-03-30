В Москве задержали блогера Стасика Кудрявого из-за видео с осквернением иконы

Блогера Станислава Базарова (Стасика Кудрявого) задержали в Москве из-за видео с осквернением иконы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и изготовлении порнографии, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного ГСУ СК.

По данным следствия, 28 марта молодой человек в квартире в Зеленограде в полуобнаженном виде над иконой совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Ролик был выложен в Telegram-канале блогера.