В Москве задержали блогера Стасика Кудрявого из-за видео с осквернением иконы

Блогера Станислава Базарова (Стасика Кудрявого) задержали в Москве из-за видео с осквернением иконы. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям об оскорблении чувств верующих и изготовлении порнографии, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного ГСУ СК.

По данным следствия, 28 марта молодой человек в квартире в Зеленограде в полуобнаженном виде над иконой совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Ролик был выложен в Telegram-канале блогера.

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Следователи сообщили о намерении провести религиоведческую судебную экспертизу в рамках предварительного следствия.

У Базарова почти 10 тысяч подписчиков в Telegram-канале. Там же он сообщил, что его сняли с самолета при попытке покинуть пределы России.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) ранее создала реестр недобросовестных блогеров, которые получают карточки в зависимости от количества жалоб на них. Идея создания такого реестра абсолютно провальная, защищать нужно самих блогеров от недобросовестных рекламодателей, заявила куратор по СМИ Всероссийского Союза блогеров при Госдуме Юлия Соловьева в беседе с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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