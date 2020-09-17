В Москве за сутки умерли 8 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5033.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5762 новых случаев коронавируса, из них 730 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

