Еще 30 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 30 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5560.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, из них 3701 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущее число заражений в Москве сопоставило с показателями апреля, когда в городе наблюдался разгар эпидемии. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru