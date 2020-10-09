Еще 30 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 30 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в официальном телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5560.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, из них 3701 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущее число заражений в Москве сопоставило с показателями апреля, когда в городе наблюдался разгар эпидемии. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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