Еще 30 пациентов с COVID-19 умерли в Москве за сутки

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5560.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 12 126 новых случаев коронавируса, из них 3701 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,2 млн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что текущее число заражений в Москве сопоставило с показателями апреля, когда в городе наблюдался разгар эпидемии. В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

