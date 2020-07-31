В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 13 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 473. Накануне сообщалось о 14 умерших.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 482 новых случаев коронавируса, из них 695 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 839 тысяч.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru