В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19

Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 546. Накануне сообщалось об 13 умерших, напоминает RT.

Всего за время пандемии в российской столице было выявлено более 245 тысяч зараженных, отмечает "Известия".

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 267 новых случаев коронавируса, из них 684 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 871 тысяч.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

