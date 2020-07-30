За сутки в Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 12 пациентов. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Отмечается, что у всех умерших была диагностирована пневмония. Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 4 446.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса, из них 671 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 828 тысяч.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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829 тыс.+5 475 / сут.
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13 673+169 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru