В Москве за сутки скончался 31 пациент с COVID-19

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5401.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 10888 новых случаев коронавируса, из них 3537 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,22 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

