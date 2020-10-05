В Москве за сутки скончался 31 пациент с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 31 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5401.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 10888 новых случаев коронавируса, из них 3537 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,22 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
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