В Москве за сутки скончался 31 пациент с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался 31 пациент. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице составило 5401.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 10888 новых случаев коронавируса, из них 3537 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,22 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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1,2 млн+10 888 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru