Новый пик COVID-19 в России. Пока без карантина

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 10 888 новых случаев. В Москве этот показатель перешагнул отметку в 3,5 тысячи, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник. В России уже второй день выявляют больше 10 тысяч заболевших COVID-19 в сутки. Эти цифры соответствуют пиковым майским показателям.

Нарастание осенней волны уже привело к возвращению части весенних ограничений в Москве: с 28 сентября людям старше 65 лет и хронически больным рекомендовано не выходить из дома без крайней необходимости, работодателей обязали перевести на «удаленку» с 5 октября не менее 30% сотрудников, с 5 по 18 октября в московских школах объявлены каникулы. Как писали накануне «Ведомости», власти города рассматривают несколько сценариев ужесточения ограничительных мер. Один из наиболее жестких предполагает, что при отсутствии улучшения эпидемиологической ситуации стопроцентная самоизоляция будет объявлена в Москве в течение двух недель.

И тем не менее:

Министерство просвещения опровергло перевод московских школ на дистанционное обучение.

«Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ… Образовательная система Москвы находится на плановых каникулах, и сведений об иных решениях не поступало», - заявили в пресс-службе ведомства.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опроверг планы о закрытии границ и ограничению авиасообщения. Так в штабе прокомментировали высказывание первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, из которых следовало, что Россия может пойти на такие меры в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая оперативный штаб, в своих рассуждениях о самоизоляции была безапелляционна. «Нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», - заявила Голикова.

В Кремле не слышали обсуждения возможности нового локдауна в России. Не знают там и о возможности введения режима самоизоляции через две недели в Москве, если рост заболеваемости COVID-19 будет продолжаться. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков лишь заметил, что «растущие цифры количества заболевших являются весьма серьезным поводом, чтобы мобилизоваться и стать гораздо более осторожными в ежедневном обиходе».

Слишком много опровержений, не кажется? Симптом, тревожный еще со времен дефолта.

А на фоне взлета показателей заболеваемости коронавирусом до майских значений так и просятся слова одного предводителя ОПГ уездного разлива: «Мы уже слышали эти песни»…

