В Москве за подготовку теракта задержали подростка
В Москве задержали подростка, который в течение полугода планировал взрыв газопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Юлию Иванову.
Против него возбуждено уголовное дело по статье 205, ч.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сообщается, что подростку 17 лет.
Ведомство отметило, что подросток планировал подрыв с конца января, и способы соорудить взрывное устройство он изучал в интернете. Там же и нашел карту расположения объектов газопроводной сети, после чего купил ингредиенты для взрывчатки.
Следствие будет требовать заключить молодого человека в СИЗО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru