В Москве за подготовку теракта задержали подростка

Против него возбуждено уголовное дело по статье 205, ч.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сообщается, что подростку 17 лет.

Ведомство отметило, что подросток планировал подрыв с конца января, и способы соорудить взрывное устройство он изучал в интернете. Там же и нашел карту расположения объектов газопроводной сети, после чего купил ингредиенты для взрывчатки.

Следствие будет требовать заключить молодого человека в СИЗО.

