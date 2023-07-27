В Москве за подготовку теракта задержали подростка

В Москве задержали подростка, который в течение полугода планировал взрыв газопровода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета Юлию Иванову.

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Против него возбуждено уголовное дело по статье 205, ч.1 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сообщается, что подростку 17 лет.

Ведомство отметило, что подросток планировал подрыв с конца января, и способы соорудить взрывное устройство он изучал в интернете. Там же и нашел карту расположения объектов газопроводной сети, после чего купил ингредиенты для взрывчатки.

Следствие будет требовать заключить молодого человека в СИЗО.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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