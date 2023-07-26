Суд арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
Городской суд Сыктывкара вынес решение об аресте социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по уголовному делу об оправдании терроризма. По ходатайству Федеральной службы безопасности он отправлен в следственный изолятор на два месяца.
Кагарлицкому вменяют вторую часть статью 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до семи лет. Дело Кагарлицкого расследует управление ФСБ по Республике Коми, поэтому его после задержания препроводили в Сыктывкар.
Формальным поводом для возбуждения дела стала публикация социолога в соцсетях сразу после взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Борис Кагарлицкий своей вины не признаёт. В суде социолог назвал абсурдным свое этапирование в Коми, потому что дело, по его словам, не связано с этой республикой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иранский седан Iran Khodro Dena+ появился на рынке РФ
- МВД, ФСБ и Минфин не поддержали ускоренную выдачу загранпаспортов
- Датские активисты сожгли Коран у посольства Пакистана
- Суд арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма
- Суд на Украине заочно приговорил 18 депутатов Госдумы к 15 годам колонии
- РФ отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке из-за недопуска докладчика
- Путин поручил открыть в Севастополе и Бердянске филиалы «Артека»
- Красный Крест урезал финансирование на Украине
- СКР: задержан бывший мэр Ижевска
- Украинским чиновникам и депутатам запретили выезжать из страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru