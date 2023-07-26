Суд арестовал социолога Кагарлицкого по делу об оправдании терроризма

Городской суд Сыктывкара вынес решение об аресте социолога и политолога Бориса Кагарлицкого по уголовному делу об оправдании терроризма. По ходатайству Федеральной службы безопасности он отправлен в следственный изолятор на два месяца.

Кагарлицкому вменяют вторую часть статью 205.2 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней составляет лишение свободы на срок до семи лет. Дело Кагарлицкого расследует управление ФСБ по Республике Коми, поэтому его после задержания препроводили в Сыктывкар.

Формальным поводом для возбуждения дела стала публикация социолога в соцсетях сразу после взрыве на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Борис Кагарлицкий своей вины не признаёт. В суде социолог назвал абсурдным свое этапирование в Коми, потому что дело, по его словам, не связано с этой республикой.



