В Москве выявлены ещё 1068 больных COVID-19

За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 1068 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в городе достигло 215 тысяч человек.

Накануне в столице фиксировали минимальный с 9 апреля показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19: 21 июня сообщалось о 968 новых пациентах.

К утру 22 июня в столице скончались ещё 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», это минимум с середины апреля.

Новости за ночь: В Москве зафиксировано минимальное число смертей от СОVID-19 за сутки

Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову, за сутки в Москве вылечились ещё 1114 человек. Общее число выздоровевших с начала эпидемии — 136,6 тысячи человек.

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
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