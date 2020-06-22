В Москве выявлены ещё 1068 больных COVID-19
За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 1068 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в городе достигло 215 тысяч человек.
Накануне в столице фиксировали минимальный с 9 апреля показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19: 21 июня сообщалось о 968 новых пациентах.
К утру 22 июня в столице скончались ещё 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», это минимум с середины апреля.
Как сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на вице-мэра Анастасию Ракову, за сутки в Москве вылечились ещё 1114 человек. Общее число выздоровевших с начала эпидемии — 136,6 тысячи человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru