В Москве выявлены ещё 1068 больных COVID-19

За минувшие сутки в российской столице подтвердились ещё 1068 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в городе достигло 215 тысяч человек.

Накануне в столице фиксировали минимальный с 9 апреля показатель ежедневно выявляемых случаев COVID-19: 21 июня сообщалось о 968 новых пациентах.

К утру 22 июня в столице скончались ещё 20 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», это минимум с середины апреля.