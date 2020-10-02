В Москве впервые с июля за сутки умерли более 30 пациентов с COVID-19
В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 32 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.
Более 30 смертей от COVID-19 в столице ранее было зафиксировано 13 июля, отмечает РИА Новости. Общее число жертв коронавируса в городе составило 5314.
По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса, из них 2704 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,19 млн.
В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru