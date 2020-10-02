В Москве впервые с июля за сутки умерли более 30 пациентов с COVID-19

Более 30 смертей от COVID-19 в столице ранее было зафиксировано 13 июля, отмечает РИА Новости. Общее число жертв коронавируса в городе составило 5314.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса, из них 2704 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,19 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

