В Москве впервые с июля за сутки умерли более 30 пациентов с COVID-19

В Москве за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 32 пациента. Такие данные приводит столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом в телеграм-канале.

ВОЗ предупредила Россию о страшных последствиях повторного карантина

Более 30 смертей от COVID-19 в столице ранее было зафиксировано 13 июля, отмечает РИА Новости. Общее число жертв коронавируса в городе составило 5314.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9412 новых случаев коронавируса, из них 2704 – в Москве. Общее число заражений в РФ превысило 1,19 млн.

В оперштабе напомнили о необходимости оставаться дома и вызывать врача при симптомах ОРВИ.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры