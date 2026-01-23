В Бурятии съехал в кювет маршрутный автобус с девятью пассажирами
Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации Селенгинского района республики.
Авария произошла вблизи села Средний Убукун. Транспортное средство следовало из Улан-Удэ в Кяхту.
«В салоне находилось 9 пассажиров, одна из них повредила руку, госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ», - сообщили в администрации.
Полиция устанавливает причины инцидента.
Ранее пассажирский автобус врезался в жилой дом в Великом Новгороде, водитель получил травмы, пишет «Свободная пресса».
