В Бурятии съехал в кювет маршрутный автобус с девятью пассажирами

Рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Бурятии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу администрации Селенгинского района республики.

Авария произошла вблизи села Средний Убукун. Транспортное средство следовало из Улан-Удэ в Кяхту.

«В салоне находилось 9 пассажиров, одна из них повредила руку, госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ», - сообщили в администрации.

Полиция устанавливает причины инцидента.

