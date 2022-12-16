В Москве водитель BMW сбил людей на остановке

По данному факту заведено уголовное дело. ДТП произошло в 3-м Павелецком проезде. Водитель каршеринга въехал в остановку общественного транспорта, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем. В результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Ранее в Дагестане на трассе Кочубей – Нефтекумск – Минеральные Воды столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

