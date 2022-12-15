Ребенок и трое взрослых погибли в автоаварии в Дагестане

В Дагестане на трассе Кочубей – Нефтекумск – Минеральные Воды столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП под Псковом погибли два человека

В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых один ребенок. В настоящее время выясняются обстоятельства ДТП.

Ранее в Ишимском районе Тюменской области столкнулись два большегруза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
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