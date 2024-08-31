В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

По данным источника, по внешней стороне ТТК затруднено движение, заняты две полосы из трех.

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В настоящий момент на месте аварии работают представители оперативных служб Москвы. При этом обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:АварияДТПАвтомобильМосква

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