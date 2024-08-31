В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП
31 августа 202411:26
В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
По данным источника, по внешней стороне ТТК затруднено движение, заняты две полосы из трех.
В настоящий момент на месте аварии работают представители оперативных служб Москвы. При этом обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru