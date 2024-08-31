В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП

В настоящий момент на месте аварии работают представители оперативных служб Москвы. При этом обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля.

