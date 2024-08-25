На 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля

На 63-м километре МКАД столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

На юге Турции в ДТП с автобусом пострадали 13 человек

Инцидент произошел на 63-м километре кольцевой автодороги. Информация о пострадавших и обстоятельства ДТП уточняются.

В районе столкновения затруднено движение. Проблемы наблюдаются на протяжении 3,5 километра.

В воскресенье, 25 августа, в Приморском крае по пути в бухту Ежовая опрокинулся автобус с туристами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиМКАДМосква

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